Intel, AB'den 600 milyon avro faiz istedi

AB Komisyonu'nun 13 yıl önce kestiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Intel, AB'den faiz olarak 593 milyon avro talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi kayıtlarına göre, ABD merkezli çip üreticisi Intel firması AB Komisyonuna karşı hukuki süreç başlattı. Intel, mahkeme başvurusunda, Komisyonun para cezasına karşı açtığı davayı kazanmasının ardından kendisine iade edilen ceza miktarının yeterli olmadığını iddia etti.

AB'ye 2009'da 1 milyar 60 milyon avro ceza ödediğini belirten firma, cezayla ilgili hukuki sürecin bu yılın ocak ayında kendi lehine sonuçlandığını anımsattı. Komisyonun anapara ile kendisine faiz olarak 38 milyon avro ödediğine işaret eden firma, söz konusu ceza miktarı için en az Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeniden finansman oranı olan yüzde 1,25 seviyesinde faiz ödenmesi gerektiğini, ayrıca ceza olarak bu oranın yüzde 3,5 olarak hesaplanmasını talep etti. Intel, mahkemeden söz konusu hesaplama ile Komisyonun kendisine 593 milyon avro tazminat ödemesini istedi.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, 2009'da ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro ceza vermişti. AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu yılın ocak ayında Intel'in AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, Intel'e 13 yıl önce 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti. Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl iptal edilen anti tröst davalarında ödenmiş para cezaları için temerrüt faizi verilmesini sağlayacak bir karar almıştı.