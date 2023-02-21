İran'da döviz tarihi zirveye ulaştı

İran'da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve avro ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Serbest piyasada doların satış kuru ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni aştı.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 50 bin 100 tümene ulaşarak ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni aştı.

Yeni bir rekor kıran avro ise 53 bin 340 tümenden işlem gördü.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 41 bin tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın yerel para birimi sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 22 değer kaybetti. ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 5 yıllık süreçte ise tümenin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 700'ü aştı. İran'da dolar Mayıs 2018'de 6 bin tümen seviyelerindeydi.

Son aylarda Avrupa Birliği (AB) de ülkedeki protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi, Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah gönderildiği iddiaları ve nükleer programı gibi nedenlerle Tahran'a yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.