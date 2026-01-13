İş dünyasına yol gösterecek “Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk” kitabı çıktı

Günümüz dünyasında başarı, artık yalnızca hedefe ulaşmakla değil yol boyunca yaşanan kırılma anlarıyla başa çıkabilmekle tanımlanıyor. Değişen koşullar, bireyleri hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında yeniden konumlanmaya zorluyor. Bu süreçte birçok kişi, yol gösterici bir anlatıya yaşanmış deneyimlerden beslenen bir hikâyeye ihtiyaç duyuyor.

Bu bakış açısından yola çıkan Tijen Mergen tarafında kaleme alınan “Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk” kitabı Ceres Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, okura dışarıdan öğüt veren bir ses olarak değil, hayatın içinde sınanmış, defalarca düşmüş ve her seferinde kendini yeniden inşa etmiş bir yol arkadaşı oluyor. Eser, zorluklarla başa çıkma, değişimi kabullenme ve yeniden ayağa kalkma süreçlerini yazarın kişisel deneyimleri üzerinden ele alıyor.

Biyolojik yaştan bağımsız olarak her yaşın bir potansiyeli olduğuna inanan yazar, insanın harekete geçtikçe enerjisinin artacağına olan inancını okuruyla paylaşıyor. Hayatın hızlandığı ve belirsizliklerin arttığı bu çağda eser; durup nefes almak ve iç gücünü yeniden keşfetmek isteyen herkes için bir yol haritası sunuyor.

Okuru konfor alanından çıkararak kendi yaşamının direksiyonuna geçmeye davet eden kitap, yazarın kendi deneyimlerini Harvard Üniversitesi’nin 80 yılı aşkın süren mutluluk araştırmaları ve Martin Seligman’ın Pozitif Psikoloji kuramlarıyla destekliyor. "Derdinizi paylaşabileceğiniz beş dostunuz varsa, mutlu olmaya yüzde 60 daha yakınsınız" diyen Yazar, modern insanın en büyük tuzağı olan sosyal medya illüzyonuna karşı "Yaşam Çarkı" gibi pratik çözümler öneriyor.