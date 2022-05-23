İş gücü girdi endekslerinde yükseliş

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'in Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksinde, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 11,8 artış kaydedildi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,2 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 63,3, inşaat sektöründe yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,8 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 artarken inşaat sektöründe yüzde 1,2 düşüş görüldü.

Çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 yükselirken inşaat sektöründe yüzde 1,4 düştü.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 19,5, inşaat sektöründe yüzde 17 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022'in birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 52,7, inşaat sektöründe yüzde 49,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,8 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 51,4, inşaat sektöründe yüzde 48,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2022'in birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 55,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 60,3, inşaat sektöründe yüzde 54,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 51,5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 19 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endekste, sanayi sektöründe yüzde 17, inşaat sektöründe yüzde 18,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 20,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,7 arttı.