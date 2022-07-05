İSO Başkanı Bahçıvan: İhracatçı sanayici finansman problemi yaşıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) internet sitesi üzerinden Türk sanayinin finansman erişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, kaliteli finansmana erişimde ciddi problemlerin yaşandığına dikkat çekti.

Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomin, üretimin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunları yaşandığını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Türk Eximbank'ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır. Öncelikli olarak Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz. Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans dar boğazıyla karşı karşıya bırakıyor. İhracat ve sanayi sektörümüzün bu tür tatsız sürprizleri hiç hak etmediklerine inanıyoruz. Bu konuya bırakın önümüzdeki günleri, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomimizi olumsuz etkileyecek bir takım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu üzülerek gözlemliyoruz."