İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocakta 49,5’e yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2023 dönemi sonuçlarını paylaştı.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralıkta 48,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocakta 49,5’e yükseldi. Son verilere göre, Türk imalatçılarının dış talep koşullarında 6 aydır süren yavaşlama ocakta son derece ılımlı seyretti ve söz konusu 6 aylık dönemin en düşük oranında gerçekleşti. İhracat iklimindeki bozulmanın hız kesmesi, birçok ana ihracat pazarında gözlenen toparlanma belirtilerinin bir yansıması oldu.

Avrupa’ya bakıldığında, Almanya’da ekonomik aktivitenin istikrarlı seyre çok yaklaşarak 2022 sonlarında kaydedilen keskin düşüşleri geride bırakması dikkati çekti. Fransa’da da daralma hız keserken İtalya, İspanya ve Hollanda’da ekonomik aktivite büyüme kaydetti.

Yılın ilk ayında üretimdeki gerilemenin hızlandığı tek Avrupa pazarı Birleşik Krallık oldu. ABD, ocak ayında yavaşlamanın daha ılımlı seyrettiği pazarlar arasında yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomisinde ekonomik aktivite belirgin bir şekilde ivme kaybetmeye devam etse de daralma son 3 ayın en düşük hızında gerçekleşti.

Orta Doğu talep iyileşmesinin ana kaynağı

Avrupa ve ABD ekonomilerinde kısmi toparlanma işaretleri görülse de Türk imalat sanayi ihracatçıları için talep iyileşmelerinin ana kaynağı Orta Doğu olmaya devam etti. Petrol dışı ekonomik aktivitenin keskin bir şekilde arttığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aralık ayındaki genişleme temposunu korudu. Suudi Arabistan ise yeni yıla daha hızlı bir büyüme ile başlangıç yaptı.

Mısır, Lübnan ve Katar’da ekonomik aktivitenin ivme kaybetmesi gibi bazı zayıflık belirtileri de gözlendi. Türk imalat sektörünün ihracat pazarındaki payı yüzde 3 civarında olan Rusya’da ekonomi son 4 ayda 3'üncü kez daraldı.

Bununla birlikte söz konusu daralma bir önceki aya göre hız keserken imalat sektöründe üretim artış kaydetti. Diğer 3 BRIC ekonomisinden Hindistan ve Çin’de büyüme gerçekleşti. Çin’in üretimindeki artış Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinden kaynaklandı. Brezilya’nın üretim hacmi ise ocakta genel olarak yatay seyretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti: “Yeni yıl, Türk imalat sanayi ihracatçıları için umut verici gelişmelerle başladı. ABD ve Avrupa’daki yavaşlamaların daha önce endişe edildiği kadar belirgin olmaması, talep koşullarında toparlanmanın yakında başlayabileceğini gösteriyor. Bunların yanı sıra Çin’de salgın kısıtlamalarının kaldırılması da önümüzdeki aylarda uluslararası talebi güçlendirebilir.”