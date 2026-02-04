ISS Türkiye'de üst düzey atama

ISS Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Uzun yıllardır FMCG sektöründe çalışan Ilgın Aşık ISS Türkiye bünyesine Aralık 2025 itibariyle CCO olarak katıldı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan ve ardından Southern Illinois University, Carbondale’da MBA eğitimi alan Ilgın Aşık, ticari strateji geliştirme, satış liderliği ve büyüme odaklı dönüşüm projeleri alanlarında uzmanlaştı. Ayrıca P&L yönetimi, çoklu kanal satış yapıları ve ihracat ile yurtiçi satış organizasyonlarının yönetiminde güçlü bir yetkinlik edindi.

Kariyerine Coca-Cola İçecek ile başlayan Aşık, hem yerel hem de global şirketlerde 20 yılı aşkın süre boyunca üst düzey roller üstlenerek organizasyon yapılandırılması, kanal bazlı büyüme stratejileri ve stratejik müşteri yönetimlerine liderlik etti.

Aralık 2025 itibarıyla ISS Türkiye’de Chief Commercial Officer olarak göreve başlayan Ilgın Aşık, ticari stratejilerin oluşturulması, müşteri portföyünün büyütülmesi, sürdürülebilir ve karlı gelir yönetimi odağında çalışmalarını devam ettiriyor.