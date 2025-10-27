İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.