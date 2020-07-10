İşte Türkiye'nin en değerli tatil yerleri

Türkiye'nin en değerli tatil beldesi Bozcaada olurken, son bir yıl içerisinde en fazla değer artışı yaşayan yer ise yüzde 32 ile Kemer oldu.
'Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi' raporu açıklandı. Türkiye’deki yaz turizm bölgelerini mercek altına alan rapora göre Türkiye’nin en değerli tatil beldesi Bozcaada, son bir yıl içerisinde en fazla değer artışı yaşayan yer ise yüzde 32 ile Kemer oldu. Gaboras’ın raporuna göre işte Türkiye’nin en değerli tatil yerleri…
1- BOZCAADA / ÇANAKKALE
Türkiye’nin 3. büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye’nin en değerli tatil beldesi oldu. Bozcaada’da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11-12 bin TL bandında.
2- ÇEŞME / İZMİR
Yazlıkçıların çok rağbet ettiği Çeşme’de konutların metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.
3- ADALAR / İSTANBUL
İstanbul’da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri olan Adalar, 9 bin TL’lik ortalama metrekare fiyatıyla listede üçüncü sırada yerini alıyor.
4- BODRUM / MUĞLA
Metrekare fiyatı 8.615 TL.
5- KAŞ / ANTALYA
Metrekare fiyatı 7.678 TL.
6- URLA / İZMİR
Metrekare fiyatı 5.892 TL.
7- MARMARİS / MUĞLA
Metrekare fiyatı 5.826 TL.
8- KEMER / ANTALYA
Metrekare fiyatı 5.804 TL.
9- DATÇA / MUĞLA
Metrekare fiyatı 5.779 TL.
10- FOÇA / İZMİR
Metrekare fiyatı 5.397 TL.
11- ULA / MUĞLA
Metrekare fiyatı 4.635 TL.
12- FETHİYE / MUĞLA
Metrekare fiyatı 4.626 TL.