İşyeri kira artış tavanı belli oldu

TÜİK, kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti ve işyeri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu.

Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. İşyerleri için 12 aylık ortalamalara göre kira zamlarında tavan yüzde 53,40 olarak kaydedildi.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.