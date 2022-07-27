İTÜ 250.yılına girerken, IC Holding ile işbirliği anlaşması imzaladı

İTÜ’nün 250. yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklere ve çalışmalara da Gümüş Sponsor olan IC Holding, ulaşımda sürdürülebilirlik, genç mühendislerin yetiştirilmesi ve iş alanı kazandırılması gibi önemli başlıklarda İTÜ’nün 250 yıllık akademik başarısından destek alacak.

Türkiye’nin en köklü teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi, kuruluşunun 250. yaşına girerken sanayiden aldığı güçlü destekle bilimsel faaliyetlerindeki ivmeyi arttırıyor. İki buçuk asırdır üreticilerle yan yana yürüyen İTÜ, 250. yıl kutlamaları kapsamında IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş (IC Holding) ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Sürdürülebilirlik, iş geliştirme ve insan kaynakları projelerini kapsayan anlaşmanın önemli maddelerini, sürdürülebilirlik alanında İTÜ ile IC Holding’in birlikte geliştireceği projeler ve İTÜ’nün Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi teknik bölümleriyle yapacağı akademik iş birliği oluşturuyor.

Eğitim ve akademik araştırmalar iş birliği ve sponsorluk protokolü anlaşmasının imza törenine, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, IC Holding iştiraki ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar ve İbrahim Çeçen Vakfı (IC Vakfı) Müdürü Dr. Meral Dinçer katıldı.

“IC HOLDİNG İLE ÇOK KAPSAMLI BİR PROTOKOL İMZALADIK”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ’nün iş dünyası ile kurduğu iş birliklerine bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “IC Holding’le çok kapsamlı ve son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokol imzaladık. Üniversitemiz donanmanın gelişmesi amacıyla kurulmuştu. İki buçuk asrın sonunda adeta bir amiral gemisi haline geldi. Kökleri derinlerde olan tarihimizin gövdesi Cumhuriyetimizle ayaktadır. 2023 yılında hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de İTÜ’nün 250. yılını kutlarken iş dünyasından önemli bir paydaşımız olan IC Holding’i yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gümüş Sponsorluk ile adını koyduğumuz beraberliğimizin ilerideki dönemlerde de eğitim-araştırma alanlarında devam edeceği müjdesini de bu vesileyle vermek isterim. Protokolümüz üniversitemize hayırlı olsun. İş birliği için Serhat Soğukpınar Bey’e, IC Vakıf Müdürü Dr. Meral Dinçer’e ve tüm IC Holding Ailesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“TÜRKİYE ULAŞIM ALTYAPISININ GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ”

IC Holding iştiraki ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar, İTÜ ile gerçekleştirdikleri iş birliği protokol anlaşmasıyla ilgili “IC Holding ve tüm Grup Şirketleri için sürdürülebilirlik son derece önemli bir başlık. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz, iş geliştirme ve insan kaynakları alanında Türkiye ve dünyada daha önce kullanılmamış teknolojileri birlikte geliştirmek ve genç mühendislerimizin yetiştirilmesi ve üretime katkı sağlamaları için ortak projeler üretmek için attığımız önemli bir imza” ifadelerini kullandı. Soğukpınar ayrıca “Ulaşımın altyapısını sağlayan bizler yeni teknolojilere, daha çevreci ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız. Bu amaçla İTÜ ile imzaladığımız iş birliği anlaşması ortak projeler üretmemizi sağlayacak ve genç mühendislerin alanında çalışarak deneyim kazanmasına imkân verecek. Birlikte geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerinin ilham verecek güçte olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İTÜ İLE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan protokolün bir diğer ayağını ise İTÜ ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasındaki iş birliği oluşturuyor. Kurulduğu 2004 yılından bugüne 15 binin üzerinde mezun bursiyer sayısına ulaşan, Türkiye’nin eğitim ve sağlık sorunlarının çözümüne, kültür ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan IC Vakfı’nın Müdürü Dr. Meral Dinçer iki üniversite arasında teknik bölümlerde akademik deneyim ve bilgi aktarımının gerçekleşeceğini belirterek, “İTÜ, 250 yıla dayanan akademik ve teknik bilgi ve deneyimini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ilgili bölümleriyle paylaşacak. Bu süreçte iki üniversitenin akademik kadroları düzenli aralıklarla bir araya gelecek” dedi.