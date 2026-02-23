IV. Wellbeing Konferansı’nda ‘iyi olma hali’ konuşulacak

Wellbeing ve Bütünsel Sağlık Derneği tarafından organize edilen Wellbeing Konferansı’nın dördüncüsü 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü, The Grand Tarabya Oteli mekan sponsorluğunda düzenleniyor. Wellbeing Konferansı; 2023, 2024, 2025 yıllarında; iş, tıp ve akademi dünyasından müstesna isimlerin yer aldığı panelist ve katılımcılar ile gerçekleşmişti.

Bu yıl 400 kişi kapasite ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefleyen IV. Wellbeing Konferansı’nda, konularında uzman ve topluma ilham veren değerli panelistler yer alıyor. Bu yıl da Wellbeing’in farklı alanlarında paneller planlanırken, “Longevity”, “İş&Yaşam Dengesi” ve "Müzik ve Wellbeing" konuları da ilk kez konferansta Wellbeing bakış açısı ile konuşulacak.

Wellbeing Uzmanı Hale Caneroğlu tarafından sunulacak konferans, Wellbeing Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Şinik ve konferansın platin ana sponsoru Türk Philips Ticaret A.Ş'nin Kişisel Sağlık Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız'ın yapacağı açılış konuşmaları ile başlayacak. Konferansta 9 panelde 28 duayen isim yer alacak.