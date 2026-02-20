Kapasite kullanımı Şubat'ta gerilemeye devam etti

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında geçen aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

20.02.2026 11:24:140
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanımı Şubat'ta gerilemeye devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 olarak hesaplandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise, şubatta önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Dezenflasyonda bozulma yok, sadece yavaşlama söz konusu"

"Dezenflasyonda bozulma yok, sadece yavaşlama söz konusu"

Banka dışı finans sektörü 3,9 trilyon TL’ye ulaştı

Banka dışı finans sektörü 3,9 trilyon TL’ye ulaştı

Rusya’nın enerji dışı ihracatı geçen yıl 157 milyar dolara ulaştı

Rusya’nın enerji dışı ihracatı geçen yıl 157 milyar dolara ulaştı

Yorum Yaz