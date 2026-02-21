ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 arttı. Bu oran, yüzde 2,8 olan piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmış, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü. ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,2'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme kaydetmişti. Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile yatırımlardaki artış etkili oldu.

Söz konusu yükseliş, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat azaldı. Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,9 arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki gibi yüzde 2,8 olması bekleniyordu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,7 yükseldi.

Piyasa beklentileri yüzde 2,6 artması yönünde olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artış göstermişti. Ülkede federal hükümet geçen yıl son çeyrekte 43 gün kapalı kalmıştı

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim 2025'te kapanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın, Kongre'de üzerinde uzlaşılan, federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzalamasıyla kapanma sona ermişti. Ülke tarihinin en uzun süreli kapanması, 43 gün sürmüştü. Hükümetin kapanması dolayısıyla, 29 Ocak 2026 olarak planlanan geçen yılın son çeyreğine ait öncü büyüme verilerinin yayımlanması da gecikmişti.