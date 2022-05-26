Japon Daikin Türkiye’yi merkez tuttu

Daikin Türkiye, 13 milyon Euro yatırım bedeline sahip VRV teknolojili dış ünite üretim tesisi’ni açtı. Daikin, bu yatırım ile ihracatını 100 milyon Euro daha artıracak.

Daikin Türkiye, Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenden sonra merkezi iklendirmede çığır açan VRV teknolojisini kullanan dış ünitelerin üretim tesisleri açıldı.

Daikin Türkiye, Hendek’teki fabrikasında devreye aldığı yeni VRV üretim tesisi ile 2021 mali yılı sonuçlarına göre 262 milyon Euro olan ihracatını 100 milyon Euro daha artıracak. Son teknolojiyle donatılarak 4 ayda tamamlanan ve 13 milyon Euro yatırım maliyetine sahip olan üretim tesisi, yıllık yaklaşık 50 bin adet VRV dış ünite üretiminin yanı sıra 200 mavi yakaya da istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 30’u iç pazarda değerlendirilirken yüzde 70’i de Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC’ye ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görüyor.

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin Türkiye Üretim Tesisi açılış konuşmasında dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmeler ile ilgili şu bilgileri verdi. “Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusu ile büyük bir ülkedir. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından birisi, AB ülkeleri, Orta Doğu ile Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerine ihracat yapan kritik bir üs konumundadır. 2011 yılında Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye firmasını kurduk. O dönemden günümüze dek Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek.”

Yeni VRV Üretim Tesisi’nin devreye alınmasıyla ilgili Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder şu bilgileri verdi: “Daikin, mucidi olduğu VRV sistemlerini teknolojik gelişmeler ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek geleceği kurgulamaya devam ediyor. Sakarya Hendek'te üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin, Hendek Üretim Tesislerimizde üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim Tesisi’ne hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir” dedi.