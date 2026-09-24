Jimmy Key yapay zeka ve dijital dönüşüm gündeminde yerini aldı

Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek, NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından düzenlenen Transformation NOW! 2026’da perakende sektörünün yapay zeka ve dijital dönüşüm gündemini değerlendirdi.

NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Transformation NOW! 2026, iş dünyasının önde gelen yöneticilerini teknoloji ve dönüşüm liderleriyle bir araya getirdi. “Today’s inspiration. Tomorrow’s success.” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; yapay zeka, bulut teknolojileri, otonom işletmeler ve yeni nesil iş modelleri ele alındı.

Türkiye’nin farklı sektörlerinden yaklaşık 1.500 katılımcıyı buluşturan etkinlikte Jimmy Key de perakende sektörünün dönüşüm gündemini temsil eden şirketlerden biri oldu. Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek, “Potansiyelden Performansa: Yapay Zeka Artık Sahada” başlıklı oturumda perakende sektöründe yapay zekanın kullanım alanlarını ve teknolojinin iş sonuçlarına dönüşmesindeki kritik noktaları değerlendirdi.

Jimmy Key’den Perakendede Dönüşüm Perspektifi

NTT DATA Business Solutions Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Armağan Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda; Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek’in yanı sıra Gelecek Varlık Yönetimi CTO’su Alper Cumhur Albayrak ve Index Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü Ufuk Denizci yer aldı.

Oturumda yapay zekanın kurumlar açısından yalnızca yeni bir teknoloji başlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiği; verinin anlamlandırılması, müşteri deneyiminin geliştirilmesi, operasyonların daha çevik hale getirilmesi ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi açısından bütünsel bir dönüşüm aracı olduğu ele alındı.

“Perakendede Teknoloji, Müşteri Deneyimiyle Buluşuyor”





Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek, Transformation NOW! 2026 kapsamında yaptığı değerlendirmede, perakende sektörünün dijitalleşmeyle birlikte hızlı bir değişim yaşadığını ve teknoloji yatırımlarının artık doğrudan iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çiçek, “Perakendede dönüşüm, yalnızca teknolojiyi sisteme dahil etmekten ibaret değil. Asıl önemli olan, teknolojinin müşteriye, çalışanlara ve iş sonuçlarına nasıl değer kattığını ortaya koyabilmek. Yapay zeka da bu noktada operasyonlardan müşteri deneyimine kadar geniş bir alanda önemli fırsatlar sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay Zeka Karar Alma Süreçlerini Yeniden Şekillendiriyor

Etkinlikte yapay zekanın perakende sektöründeki kullanım alanları da gündeme geldi. Müşteri davranışlarının analiz edilmesinden stok ve operasyon yönetimine, kişiselleştirilmiş deneyimlerden talep öngörülerine kadar pek çok süreçte veri odaklı teknolojilerin giderek daha belirleyici hale geldiği değerlendirildi.

Fiziksel Ve Dijital Deneyim Tek Bir Müşteri Yolculuğunda Buluşuyor

Transformation NOW! 2026 kapsamında oluşturulan interaktif deneyim alanında perakende sektörüne yönelik teknoloji uygulamaları da katılımcılarla buluştu. Fiziksel ve dijital müşteri yolculuğu, e-ticaret, mağazadan teslimat, satış ve iade süreçleri gibi başlıklar üzerinden teknolojinin perakendedeki kullanım alanları deneyimlendi.

Jimmy Key, Dönüşüm Gündeminin Merkezinde Yer Aldı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve inovasyon buluşmalarından biri olan Transformation NOW! 2026, gün boyunca yapay zeka, bulut teknolojileri, otonom işletmeler, liderlik ve sektörel dönüşüm başlıklarını farklı oturumlarda ele aldı. Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek’in “Potansiyelden Performansa: Yapay Zeka Artık Sahada” oturumundaki katılımı, moda ve perakende sektörünün teknoloji eksenindeki dönüşümünü iş dünyasının farklı sektörlerinden liderlerle aynı platformda değerlendirme fırsatı sundu.