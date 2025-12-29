JYSK’un Türkiye büyümesi Aydın’dan devam ediyor

1979 yılında aile şirketi olarak kurulan Danimarka merkezli JYSK, bugün 50 ülkede 3.600’den fazla mağazasıyla faaliyet gösterirken, “uyku ve yaşam alanlarında herkes için harika bir İskandinav teklifi sunma” misyonunu Türkiye’deki büyüme stratejisi kapsamında Ege bölgesine taşıyor.

İskandinav “hygge” yaşam anlayışını yansıtan ev ve yaşam ürünleriyle Türkiye pazarında son iki yılda güçlü bir büyüme ivmesi yakalayan JYSK, Mayıs 2023’te girdiği Türkiye pazarında İstanbul ve Bursa’daki yatırımlarının ardından Marmara Bölgesi dışına açılarak doğrudan yatırımla 9’uncu mağazasını Aydın Ops Mall’da hizmete açtı.

Türkiye Ev ve Yaşam Pazarında Güçlü Bir Potansiyel Sunuyor

Türkiye’de pazarın büyüme potansiyeline inandıklarını vurgulayan JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Ülkemiz 85 milyonu aşan nüfusu, genç demografik yapısı ile yüksek evlilik ve konut üretim oranları, ev ve yaşam kategorisindeki markalar için güçlü bir potansiyel sunuyor. Biz de bu potansiyele inanarak hem mağazalarımızda hem de tedarik zincirlerimizde yerel istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla ülkemize, halkımıza ve faaliyet gösterdiğimiz şehirlere değer katmayı sürdüreceğiz. Marmara Bölgesi dışındaki ilk mağazamız olan Aydın, bu stratejide önemli bir rol üstlenirken; Kuşadası, Adapazarı, Tekirdağ, Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirler de büyüme planlarımızda öncelikli lokasyonlar arasında yer alıyor” dedi.

"İskandinav Yaşam Tarzını Ege'ye Taşımanın Heyecanını Yaşıyoruz"





İskandinav yaşam tarzını Ege’ye taşıdıkları için büyük bir heyecan duyduklarını belirten Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aydın mağazamız, markamızın Türkiye’deki büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak. Fonksiyonellik, sadelik ve şıklığı bir araya getiren İskandinav anlayışını yansıtan mağazamız; ilham veren köşeleri, özel aydınlatmaları ve sıcak renklerdeki kaplama ve döşemeleriyle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Ürün kategorilerimizi tamamlayıcı ihtiyaçlara hızlı ve kolay çözüm sunacak biçimde planladık. Kaliteli, estetik ve erişilebilir fiyatlı ürünlerimizle her yaşam alanına farklı bir dokunuş katmayı amaçlıyoruz. Ayrıca FSC sertifikalı ahşap ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirliği de önceliklendiriyoruz.”