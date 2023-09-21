Karapınar GES güneş çiftliği: Küçükbaşlar otluyor

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Karapınar GES sahası, "Otlatma Pilot Uygulaması" ile küçükbaş hayvanların otlaması için kullanılmaya başlandı. Uygulamayla güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak toprağın koyunların otlatılabileceği verimli bir mera haline getirilmesini hedefleniyor.

Tuba İlze tilze@capital.com.tr

Kalyon Enerji dünyanın altıncı, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) küçükbaş hayvanların otlaması için kullanımına açarak yeni bir projeye imza attı. "Otlatma Pilot Uygulaması" ile hem yenilenebilir enerji üretimi hem de hayvancılık ve tarım sektörlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bölge çobanlarının uzak otlaklara gitme zorunluluğu azaltılarak verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Karapınar GES, 1,3 GW'lık kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali konumunda. Mart 2023'te tam kapasite üretime başlayan Karapınar GES yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir alana kuruldu. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santral yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

3,5 MİLYON PANEL

Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildiğini söyleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3,5 milyon panelden oluşan Karapınar GES'te 70 koyunla başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Çitlerle çevrili bir güneş parkı sunduğu otlak, gölge ve korumayla koyunlar için ideal bir ortam sunuyor. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı” diyor. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerdeki sürü sahiplerine de sahayı açacaklarını söyleyerek, “Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz” ifadesinde bulunuyor.

DİĞER SANTRALLERE DE YAYACAĞIZ

Kalyon Enerji'nin projeyi diğer güneş enerjisi santrallerine yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirten Ata, "Gelecekte güneş santralleri ülkemizin enerji üretiminin çok önemli bir parçası haline gelecek. Enerji üretimi ile hayvan otlatmayı entegre bir hale getirmek, santrallerin kurulacağı bölgelerde daha sürdürülebilir bir yaklaşımın geliştirilmesini ve tüm paydaşlar açısından bir kazan kazan durumunu ortaya çıkarıyor. Bu şekilde entegre bir yaklaşımla arazinin kullanma verimliliği de artıyor" diyor.

Ata, otlatma pilot uygulamalarını Türkiye'deki diğer güneş enerjisi santrallerine de yaymayı planladıklarını ve projenin ülkede yaygınlaşması için deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtiyor. Mera ve otlatma üzerine çalışan sivil toplum örgütleri, girişimler ve kurumlarla iş birlikleri geliştirmek için görüşmelere başladıklarını vurgulayan Ata, “İlerleyen süreçte projenin ülkemizdeki tüm GES’lerde uygulanabilmesi için de tüm verilerimizi ve deneyimlerimizi ilgili tüm paydaşlara açmaya hazırız” diyor.