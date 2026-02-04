Kargo ve posta sektörü ekonomide stratejik rol üstleniyor

Türkiye Kargo, Kurye ve Posta İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, "Kargo ve lojistik altyapısına yapılan yatırımlar sadece bu iş kolunu değil, etkileşimde olduğu tüm diğer sektörleri aynı hızla yukarı taşıyor" dedi.

Türkiye Kargo, Kurye ve Posta İşletmecileri Derneği (Türkiye KARİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, kargo ve posta sektörünün Türkiye ekonomisinin “itici gücü” olduğunu, sektördeki her yatırım ve dijital dönüşüm hamlesinin ülkenin topyekun kalkınma vizyonuna doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önyol, Türkiye KARİD’in 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önyol, kargo sektörünün yalnızca bir taşımacılık faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün sanayiden perakendeye, e-ticaretten ihracata uzanan geniş bir ekosistemi taşıyan ana lokomotiflerden biri olduğunu kaydetti.

Sektörün Türkiye’nin topyekün kalkınma vizyonuna doğrudan hizmet ettiğini ifade eden Önyol, kargo ve posta hizmetlerindeki olası bir yavaşlamanın ekonominin tüm çarklarında hissedileceğini dile getirdi.

Önyol, sektörün çarpan etkisine de dikkati çekerek, “Kargo ve lojistik altyapısına yapılan yatırımlar sadece bu iş kolunu değil, etkileşimde olduğu tüm diğer sektörleri aynı hızla yukarı taşıyor. Özellikle Anadolu’daki bir üreticinin dünyaya açılmasından, dev e-ticaret platformlarının operasyonel gücüne kadar her aşamada kargo sektörünün imzası bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Verimlilik artışının ticaret maliyetlerini düşürdüğünü ve Türk şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artırdığını dile getiren Önyol, “Bu bağlamda, kargo ve posta sektörünün bir hizmet sağlayıcı olmanın ötesinde, ekonominin büyümesini sağlayan stratejik bir itici güç olarak konumlandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Önyol, derneğin 2025 yılında kurumsal bir dönüşüm geçirdiğini kaydederek, “10 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da dernek isminden ‘Lojistik’ ifadesi çıkarılarak ‘Posta’ ibaresi eklendi. Bu değişiklik, basit bir tabela güncellemesinin ötesinde sektörün kamusal ve yasal zeminde temsil kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adımdı. Bu sayede hem kamu kurumları nezdinde yürütülen görüşmelerde daha belirgin bir kurumsal kimlikle hareket edebiliyoruz hem de sektörün haklarını daha güçlü bir zeminde savunabiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yıl boyunca kamu kurumlarıyla yürütülen temaslara ilişkin bilgi veren Önyol, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan temaslar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle sektörel teşvik paketlerinden dijitalleşme standartlarına kadar pek çok konuda dernek olarak çözüm ortağı rolü üstleniyoruz. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat tarafından takdim edilen ‘Ekosisteme Destek’ ödülü, yürüttüğümüz bu kararlı mücadelenin bir nişanesidir.” ifadelerini kullandı.

Önyol, Türkiye’nin küresel ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirmek için teknolojiyle desteklenen bir kargo ve posta altyapısının şart olduğunun altını çizerek, 2026 yılına ilişkin şunları kaydetti:

“Yılın ikinci yarısından itibaren sektörde büyüme öngörüyoruz. 2027 itibarıyla da tüm sektörlerde olumlu yönde iyileşme bekliyoruz. Dernek olarak sadece bir sektörü değil, Türkiye’nin müreffeh geleceğini de inşa ediyoruz. Üyelerimizle el ele vererek bu dev lokomotifi daha büyük başarılara ulaştırmayı temenni ediyoruz.”