Kartlı ödemelere ilişkin güçlü büyüme devam etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de banka ve kredi kartı sahipliğinin gelişimini, kartlı harcamalardaki eğilimleri, e-ticaretin büyümesini ve temassız ödeme alışkanlıklarının yaygınlığını ortaya koyan araştırma, kartlı ödeme kullanımının hacim ve alışkanlıklar açısından güçlenerek devam ettiğini gösterdi.

Türkiye'de toplam banka ve kredi kartı sayısı, 2025 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artarak 460 milyon adede ulaştı. Bu kartların 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi yüzde 51,9'luk artışla 24 trilyon 62 milyar lira seviyesine yükseldi.

Toplam harcamaların 20 trilyon 425 milyar lirası kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar lirası ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Geçen yıl kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda peşin ödeme tercihinin ağırlığı devam ederken, kredi kartı ile yapılan alışverişlerin yüzde 80,5'i peşin, yüzde 19,5'i ise taksitli olarak gerçekleşti. Kredi kartlarıyla yapılan toplam 20 trilyon 425 milyar liralık harcamanın 16 trilyon 433 milyar lirası peşin, 3 trilyon 991 milyar lirası taksitli işlemlerden oluştu. Bu tablo, kullanıcılar nezdinde peşin ödemenin güçlü bir tercih olmaya devam ettiğini gösteriyor.

E-ticaret tarafında ise taksitli işlemlerin payı arttı. Geçen yıl boyunca kredi kartlarıyla toplam 6 trilyon 706 milyar liralık e-ticaret harcaması yapılırken, bu harcamaların yüzde 65,6'sı peşin, yüzde 34,4'ü taksitli işlemler olarak kaydedildi. Taksitli e-ticaret harcamalarının toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 57,8'e yükselirken, bu oran 2024'te yüzde 55,5 olarak hesaplanmıştı.

- E-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payı yükseldi

E-ticaret hacmi, 2025'te 6 trilyon 706 milyar liraya ulaşırken, toplam kartlı alışverişler içindeki payı yüzde 32,8 oldu. Son 5 yıllık gelişim incelendiğinde, e-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor. Sektör bazında bakıldığında, e-ticaret harcamalarının toplam sektör harcamaları içindeki payının en yüksek olduğu alanlar yüzde 57 seyahat, yüzde 51 elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar ve yüzde 46 yapı malzemeleri olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre, e-ticaret harcamalarında bir önceki yıla kıyasla en yüksek artış yüzde 86'yla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 85'le market ve yüzde 69'la yapı malzemeleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık e-ticaret harcamalarında seyahat yüzde 50, giyim yüzde 43 ve telekomünikasyon yüzde 34 seviyelerinde gerçekleşti.

Temassız ödeme alışkanlığının 2025'te de güçlenerek sürdü. Yıl sonu itibarıyla temassız işlem adedi 7 milyar 960 milyon seviyesine ulaşırken, temassız işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 68 oldu.

Temassız işlem adedi son 5 yılda 2 milyar 494 milyondan 7 milyar 960 milyona çıkarak yaklaşık 3 katına ulaştı.