Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşenler

Tüketici fiyatlarında aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleriyle ilgili ürünlerde görüldü.

3.12.2024 10:56:010
Paylaş Tweet Paylaş
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşenler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklara göre fiyat değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası, yüzde 6,85 ile paket turlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 4,84 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim ve yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Hedef kalıcı liderlik

Hedef kalıcı liderlik

Alıma sert fren

Alıma sert fren

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

Direnç noktası

Direnç noktası

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

Yorum Yaz