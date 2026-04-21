Katılım finansın pazar payı yüzde 17,2’ye yükseldi

Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük katılım finans sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrasında yatırımcı davranışlarında belirgin bir kırılma yaşandığını kaydetti.



Enflasyonist ortamın yatırımcıları yalnızca tasarruflarını korumaya değil, aynı zamanda reel getiri arayışına da yönelttiğini kaydeden Kütük, bu çerçevede mevduat ve katılma hesaplarının ötesine geçilerek hisse senedi, borçlanma araçları, sukuk ve diğer sermaye piyasası enstrümanlarına güçlü bir yönelim gözlendiğini söyledi.



Kütük, aynı dönemde bilgiye erişimin hızlanması ve dijitalleşmenin etkisiyle yatırımcı tabanının da daha bilinçli ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.



Yatırımcı kitlesindeki dönüşümün geleneksel ürünlerle sınırlı kalmayıp alternatif yatırım araçlarına olan ilgiyi de artırdığını vurgulayan Kütük, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Farklı varlık sınıflarına yatırım yapabilen fonların çeşitlenmesi, yatırımcıların profesyonel portföy yönetimine erişimini kolaylaştırarak fon piyasalarında önemli bir büyüklük oluşmasını sağladı. Katılım esaslı fonlar da bu büyümeden anlamlı ölçüde pay aldı. Nitekim katılım fonlarının aktif büyüklüğü 2,2 trilyon liraya ulaşırken sektör genelinde pazar payının yüzde 17,2 seviyesine yükselmesi bu ilginin somut bir göstergesidir.”



- "Alternatif araçlar sektör açısından yüksek potansiyel barındırıyor"





Kütük, katılım esaslı yatırım denildiğinde algının halen hisse senedi ve sukuk etrafında şekillendiğini belirterek, “Alternatif araçlar sektör açısından yüksek potansiyel barındırıyor, bu noktada özellikle gayrimenkul tarafı Türkiye açısından ayrı bir yere sahip.” dedi.



Gayrimenkulün yatırımcı nezdinde köklü ve geleneksel bir varlık sınıfı olarak güçlü bir tabana sahip olduğunu aktaran Kütük, bu ilginin Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) gibi yapılar üzerinden kurumsal ve ölçeklenebilir bir forma kavuşmasının katılım finans açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.



Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Kütük, önümüzdeki dönemde GYF’lerde asıl kırılımın mevcut gayrimenkul stokunun menkul kıymetleştirilmesi ile yaşanmasının beklendiğini ifade ederek, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) tarafında ise daha yapısal bir dönüşüm potansiyelinin öne çıktığını belirtti.



- Türkiye’de geliştirilen fonların yurt dışında daha kolay satılabilmesi için regülasyon değişikliğine ihtiyaç var"



Malezya, Endonezya ve Körfez ülkelerinin küresel varlık yönetim şirketlerini bölgeye çekmek amacıyla aktif bir rekabet içerisinde olduğunu dile getiren Kütük, farklı İslami yatırım ürünlerinin sunulması, fon sayısındaki artış, dağıtım kanalları, regülasyon ve vergi kolaylıkları ile bu ülkelerin merkez olmaya çalıştıklarını söyledi.



Türkiye’nin bu alandaki konumunu güçlendirmek için birkaç temel adımın öne çıktığını aktaran Kütük, şöyle devam etti:



“Özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) hayata geçmesiyle birlikte sektörün hem görünürlüğünün hem de finansal sistem içindeki ağırlığının artmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul’un bölgesel bir varlık yönetimi merkezi haline gelmesi için uluslararası oyuncuları çekecek rekabetçi bir regülasyon ve teşvik yapısına ihtiyaç var. Bu noktada sermaye piyasası araçlarının tokenizasyonuna ilişkin mevzuatın ve operasyon altyapısının geliştirilmesi de önem arz ediyor. Son olarak, Türkiye’de geliştirilen fonların yurt dışında daha kolay satılabilmesi için regülasyon değişikliğine ihtiyaç var.”



- "Katılım endekslerine yönelimin güçlendiği görülüyor"



Hamit Kütük, son dönemde katılım hassasiyeti olan yatırımcıların borsaya olan ilgisinin arttığını ifade ederek, "Bu doğrultuda katılım endekslerine yönelimin güçlendiği görülüyor." dedi.



Katılım esaslı ürünlere olan talebin belirgin şekilde arttığını aktaran Kütük, "2022 yılı öncesinde katılım hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcı sayısı 10 binin altındayken, bugün bu sayı 90 binin üzerine çıktı." diye konuştu.



Portföy yönetim şirketleri perspektifinden bakıldığında, katılım endekslerinde şirket çeşitliliği tarafında da bir iyileşme olduğunu bildiren Kütük, şunları kaydetti:



“2022 yılı öncesinde katılım finans esaslarına uygun şirket sayısı 200’ün altındayken, bugün bu sayı 228’e ulaşmıştır. Hem son dönemde artan halka arzlar hem de önümüzdeki dönemde şirketlerin katılım bankacılığı ürünlerine yöneliminin artması ve sukuk piyasasında aktif rol almaya başlaması, finansal yapı kriterlerinde iyileşme ile birlikte bu sayının daha da artmasını sağlayacaktır.”



Endeks tarafında halen önemli bir yoğunlaşma sorunu bulunduğunu aktaran Kütük, katılım tüm endeksinde 228 şirket yer almasına rağmen ilk dört şirketin toplam endeks ağırlığının yüzde 52’sini oluşturduğunu söyledi.



Kütük, bu durumun hem endeks derinliğini sınırladığını hem de portföy çeşitlendirmesi açısından kısıt yarattığını belirtti.



Bu yoğunlaşmanın azaltılabilmesi için büyük ölçekli ve likiditesi yüksek şirketlerin katılım endeksine dahil olmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Kütük, "Böyle bir genişleme, aktif portföy yönetimi tarafında anlamlı alfa üretimini de daha mümkün hale getirecektir." diye konuştu.



- “Kuveyt Türk Portföy olarak yönetilen toplam portföy büyüklüğü 533 milyar lirayı aştı”



Kütük, katılım finans ekosisteminde sermaye piyasaları payının büyümesinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, katılım esaslı fonların yeni olması ve bu ürünleri henüz tanımayan geniş bir kesimin bulunmasının bu beklentileri desteklediğini söyledi.



Sektördeki güçlü konumlarının ve liderliklerinin sürdüğünü belirten Kütük, “Kuveyt Türk Portföy olarak yönetilen toplam portföy büyüklüğü 533 milyar lirayı aştı.” dedi.



Kütük, yatırımcıların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek sürdürülebilir, yenilikçi ve katma değer odaklı çözümler geliştirmeye devam ettiklerini anlatarak, bugün ulaştıkları noktanın güçlü vizyon, stratejik adımlar ve yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Küresel piyasalarda da etkinliklerini artırarak güçlü bir global oyuncu olmayı hedeflediklerini aktaran Kütük, mart ayı itibarıyla 60 yatırım fonu, 10 emeklilik fonu, 7 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve 2 Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ile toplamda 79 fon ve özel portföy yönetimiyle önemli bir aşama kaydettiklerini kaydetti.



Kütük, Islamic Finance News Investor 2025 raporuna göre, Türkiye’nin en büyük katılım esaslı yatırım fonlarını yönettiklerini belirterek, 10 milyar doları aşan büyüklükle Avrupa’nın en büyük katılım esaslı fon yönetim şirketi olarak ilk sırada yer aldıklarını vurguladı.