Kentsel dönüşümde binalar yarım kalmayacak

Kentsel dönüşüm projelerinin deprem kuşağında bulunan bölgelerde hayati bir öneme sahip olduğu, bu süreçte de bina tamamlama sigortasının son derece önemli olduğu belirtiliyor.

Kentsel dönüşüm, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesi ve eski, riskli binaların yenilenmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle deprem kuşağında bulunan Türkiye açısından kentsel dönüşüm, çok daha ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konu. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra eski yapı konut stokunun yenilenmesi ve sağlıklı binaların inşası amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar hızlanmış durumda.

Konut stokunda yapılan bu yenileme çalışmalarında, bina tamamlama sigortası da büyük önem taşıyor. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve Finansal İşler Komite Başkanı Gökhan Özakıncı, kentsel dönüşüm projelerinin deprem kuşağında bulunan bölgelerde hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu süreçte bina tamamlama sigortasının da son derece önemli olduğunu belirtiyor. Özakıncı, “Bina tamamlama sigortası, hem inşaat firmaları hem de gelecekte bu binalarda yaşayacak olan konut sahipleri için büyük bir güvence sağlar. Bu sigorta türü, inşaat projelerinin tamamlanmama riskine karşı teminat sunarak, projelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur” diyor.

PROJELERİN YARIDA KALMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Bina tamamlama sigortasının, inşaat firmalarına mali güvence sağladığının altını çizen Özakıncı, “Müşteri ve yatırımcı nezdinde güvenilirliklerini artırır. Sigorta, maliyetlerin öngörülemeyen nedenlerle artması durumunda projelerin yarıda kalma riskini minimize eder. Konut sahiplerine sağladığı güvence ise, yatırım yapılan projenin tamamlanacağına dair maddi ve manevi rahatlık sunar. İnşaatın tamamlanmaması durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıplar ve hukuki sorunlar da bu sigorta ile azaltılır” diye konuşuyor.

Kentsel dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının, risk yönetimi ve sürdürülebilir şehirleşme açısından da kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özakıncı, şöyle devam ediyor:

“Doğal afetler ve ekonomik dalgalanmalar gibi öngörülemeyen olaylara karşı projeleri güvence altına alan bina tamamlama sigortası, modern ve güvenli yaşam alanlarının inşasını teşvik eder. Bu sigorta, projelerin tamamlanacağına dair bir güvence sunarak toplumsal güveni artırır ve yatırımcıların projelere olan ilgisini pekiştirir.”