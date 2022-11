Kiğılı'ya 'Elmas Marka Sertifikası'

Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasında erkek giyim sektöründe “Elmas Marka Sertifikası”na layık görüldü. Kiğılı aynı zamanda iki yıl üst üste bu başarıyı elde ederek “Sembol Marka Tescil Belgesi”nin de sahibi oldu.

Kiğılı, ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların elmas, platin ve altın liglere ayrıldığı Ekonomik Fayda Endeksi araştırmasında erkek giyim sektöründe Elmas Marka Sertifikası’nı kazandı. Başarısını iki yıl üst üste sürdüren Kiğılı, aynı zamanda Sembol Marka Tescil Belgesi’nin de sahibi oldu. Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törende ödülleri takdim edilen Kiğılı, Türkiye ekonomisine sağladığı katma değer başarısını bir kez daha tescilledi.

“Başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Türkiye’nin öncü erkek giyim markalarından biri olarak başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız. Bunu da ancak güçlü bir ekonomik başarı ve ülkemize yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda daha da gelişmesi için gerekli olan güçlü bir ekonomik modelde her alanda öncü markalara büyük ihtiyaç oluyor. Biz de doğru stratejilerle hem yurt içi hem de yurt dışında ileri dönük planlamalar yaparak kaliteli ürün ve hizmeti kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu çabamızın aldığımız ödüllerle kanıtlanması ise bizi daha motive ediyor. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza, Beykoz Üniversitesi’ne ve Türkiye İtibar Akademisi’ne teşekkürlerimizi sunarız” dedi.