“Kilometre Dönüşüm Projesi” kapsamında toplanacak tutar, Efes Selçuk Belediyesi’nin girişimiyle hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne bağış olarak aktarılacak.

Bor Holding çatısı altında faaliyet gösteren operasyonel filo kiralama şirketi Borlease ve günlük araç kiralama şirketi SIXT rent a car; grup şirketleri olarak hayata geçirilen eğitime ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir projelere Kilometre Dönüşüm Projesi ile bir yenisini ekliyor. Adımları ve bisiklet sürüşlerini desteğe dönüştüren ücretsiz bir uygulama olan Help Steps ile ortak yürütülecek projede, Borlease ve SIXT rent a car tarafından kurumsal filo kiralama sistemine dahil olan araçların yaptıkları kilometreler iyiliğe dönüşecek. Dünyada bir ilk olan bu proje kapsamında toplanacak tutar, Efes Selçuk Belediyesi’nin girişimiyle hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne bağış olarak aktarılacak.

Proje nasıl çalışacak?

İlk aşamada bir yıl olarak tasarlanan projede; yapılan kilometrelerin dönüşüm değerlerini, o gün Help Steps sisteminin HS değeri belirleyecek. Her gün araçların kilometreleri sistem tarafından otomatik olarak sayılacak ve her akşam sabit çarpan ile HS puanına dönüşerek Efes Tarlası Yaşam Köyü projesine otomatik aktarılacak. Projenin bu ilk aşamasında hedef, 5 Milyar HS olarak belirlendi. 5 Milyar HS’ye ulaşılmasının ardından yeni hedef belirlenecek.

Dönüşümde Yaşam Var projesinde kullanılan kurumsal kiralık araçların yıllık yapacağı kilometreler iyiliğe dönüşürken araç sürücülerinin daha çok yürümeye ve harekete teşvik edilmesiyle sağlıklı yaşama da destek veriliyor. Hedeflenen 5 Milyar HS ile Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne nakdi destek aktarmayı ve en önemlisi atalık tohumlarla doğal tarımı yaygınlaştırılması ve tüm dünyaya duyurulması hedefleniyor.

Daha az kilometre yapan daha çok HS puanı kazanacak

Kilometre Dönüşüm Projesi’nin tanıtımı; Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müge Çetin, Help Steps Kurucusu ve CEO’su Gözde Venedik ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in katılımıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen bir toplantıyla yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan; Bor Holding grup şirketleri tarafından yürütülen tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde, daha iyi yarınlar için eğitime ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini vurguladı. Hancan sözlerine şöyle devam etti: “Bor Holding olarak büyümeye ve ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ederken içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlayacak projeler de geliştiriyoruz. Çevre, Bor Holding çalışanları olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda, Help Steps uygulaması ile “Dönüşümde Yaşam Var” diyerek hayata geçirdiğimiz Kilometre Dönüşüm Projesi’nde Borlease ve SIXT rent a car şirketlerimizin kurumsal araç kiralamalarında yapılan kilometrelerin iyiliğe dönüşecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Üstelik bu projede daha fazla kilometre yapmak değil, daha az kilometre yapmak bağış tutarını artıracak. Daha önce yapılmamış olan bu projeyle; ana faaliyet alanımız olan araç kullanımının neden olduğu karbon ayak izini, çevreye duyarlı ‘toplumsal fayda’ yaratan projelerle desteklemeyi ve konu ile ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.”

Help Steps’te bu kez kilometreler iyiliğe dönüşüyor

Help Steps Kurucusu ve CEO’su Gözde Venedik de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında “Kilometre Dönüşüm Projesi’’ kapsamında Borlease ve SIXT rent a car araçlarının yaptığı kilometreler haricinde, 197 ülkeden kullanıcılar yürüyerek, bisiklete binerek veya koşarak da Help Steps üzerinden Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne destek verebiliyorlar” dedi. Help Steps’in dünyanın her yerinde ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen sağlık ve sağduyu uygulaması olduğunun altını çizen Venedik, Helps Steps uygulaması ile bugüne kadar 200 milyar adımın desteğe dönüştüğünü, 7.500 adet fidan dikildiğini, 8 ton mama bağışı yapıldığını belirtti. Gözde Venedik, ayrıca, iki büyük doğal afete toplumsal farkındalık yaratarak destek sağlandığını vurguladı.

HS Puanları Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne bağış olarak aktarılacak

Kilometre Dönüşüm Projesi’nde elde edilecek gelirlerin bağış olarak aktarılacağı ve tanıtım toplantısına da ev sahipliği yapan Efes Tarlası Yaşam Köyü hakkında konuşma yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel “Efes Selçuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Selçuk’tan Türkiye’ye doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yakıldı” dedi. Sengel sözlerine şöyle devam etti: “Kilometre Dönüşüm Projesi’yle; topraktan filizlenen, üretimle güçlenen, paylaştıkça çoğalan Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne kaynak yaratılacak olmasından dolayı çok mutluyum. Bor Holding yönetimine, Borlease ve SIXT rent a car şirketlerine, Help Steps’e teşekkürlerimi sunuyorum.”