KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 619 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 537 milyar 116 milyon 531 bin lira, dış borçları ise 82 milyar 141 milyon 77 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 619 milyar 257 milyon 608 bin lira olarak gerçekleşti. İç borçlar içinde en yüksek kalemi 167 milyar 394 milyon 633 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 163 milyar 871 milyon 73 bin lirayla gerçek/tüzel kişilerin, 161 milyar 531 milyon 402 bin lirayla ticari bankaların borçları izledi.

KİT'lerde geçen yılın 4. çeyreği itibarıyla 94 bin 811 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, geçen yılın 4. çeyreği itibarıyla 94 bin 811 kişi çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin verilere göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 94 bin 811 kişi çalışırken, bunların 94 bin 556'sı Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 255'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor. Çalışanların 4 bin 108'i memur, 42 bin 686'sı sözleşmeli, 43 bin 214'ü kapsam içi işçi, 3 bin 460'ı kapsam dışı işçi, 1 bin 343'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.