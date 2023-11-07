Koç Holding'den 'Tat Gıda' açıklaması

"Gelinen aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir."

7.11.2023 09:38:260
Paylaş Tweet Paylaş
Koç Holding'den 'Tat Gıda' açıklaması

Koç Holding, Tat Gıda satışında bağlayıcı tekliflerin alındığını, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebileceğini duyurdu.

Koç Holding, Tat Gıda paylarının satış sürecinde bağlayıcı teklifleri aldı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulmuştur.

Gelinen aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir. Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar kamuya açıklanacaktır."

3 milyar liraya kadar borçlanma

Tat Gıda, yurtiçinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için karar aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada bir yıllık dönem içinde 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılacağı ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

8 milyar dolara koşuyor

8 milyar dolara koşuyor

İlk 10 planı

İlk 10 planı

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi

Tüketim azaldı

Tüketim azaldı

Değer arttı

Değer arttı

Yorum Yaz