Koç, padişah torununun oteline talip

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, yine dünyadan pek çok ünlü sanatçı, devlet adamı, kral ve kraliçeleri ağırlayan Kısmet Otel satılıyor.

Son padişah Vahdettin’in torununun çocuğu Hanzade Osmanoğlu Özbaş’a ait olan otele Kuşadası Marina’yı da işleten Koç Grubu’nun talip olduğu belirtiliyor. Ekonomist'ten Talip Yılmaz'ın haberine göre, Kısmet Otel konumu ve tarihiyle Kuşadası’nın sembol yapılarından biri. Otelin sahibi ise son padişah Vahdettin’in torununun çocuğu Hanzede Osmanoğlu Özbaş.

Geçen yıl sonunda icradan satılacağı haberleri çıkan 74 odalı otel için 97 milyon TL bedel biçilmiş ancak satış durdurulmuştu.

YABANCI TALİPLER

Hanzade Osmanoğlu Özbaş su borcu nedeniyle çok düşük bir bedelle icradan satışa çıkarılan otelin bu borcunu ödemiş ve Yeni Asır’da çıkan söyleşide otele 700 milyon TL’ye yurtdışından talebin olduğunu açıklamıştı. Ancak bugüne kadar bir gelişme de yaşanmadı. Bu otelle Koç Grubu’nun da ilgilendiği ve pazarlık aşamasının devam ettiği öğrenildi.

Koç Grubu’nun şirketi Setur, Kısmet Oteli’nin hemen yanında olan Kuşadası Marina’nın işletmecisi ve geçen yıl burada bir otel yapmak üzere Dedeman Grubu ile görüştüğü yönünde haberler de çıkmıştı.