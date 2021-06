KoçDigital, Platform360'ı buluta taşıdı

Farklı sektörlerde gerçekleştirdiği Nesnelerin İnterneti (IoT) projeleri ile üretimde dijital dönüşüme öncülük eden KoçDigital, Türkiye’nin lider IoT yönetim platformu Platform360’ı bulut üzerinden büyük ya da küçük tüm şirketlerin hizmetine açıyor. KoçSistem’in yüzde yüz iştiraki olan KoçDigital, KoçSistem Maximus Bulut altyapısı üzerinden Platform360’ı paylaşımlı olarak kullanıma sunuyor. KoçDigital, işletmelerin IoT projelerinde ihtiyaç duyduğu altyapı, lisans, uygulama ve saklama alanını satın almadan paylaşımlı olarak kullanıma açıyor. Böylece, büyük şirketler ve OBİ’ler Platform360 Bulut ile ilk yatırım maliyeti olmadan üretimlerini buluta taşıyabiliyorlar.

Yeni KoçDigital Platform360 Bulut, nesnelerin interneti alanında projeleri olan şirketlere daha düşük giriş ve kullanım maliyeti sağlamanın yanı sıra güçlü altyapısı sayesinde IoT projelerinin daha hızlı devreye alınmasının da yolunu açıyor. İşletmeler, üretimlerini uçtan uca dijitalleştirip, dilediği yerden izleyip, tek bir noktadan yöneterek maliyetlerini düşürürken; verimliliklerini artırıyor. Ayrıca, KoçDigital, Platform360 IoT bulut servislerini yeni müşterileri için ilk üç ay ücretsiz kullanıma sunuyor.

'Nesnelerin İnterneti bazlı projeleri için kaynak ve altyapı arayışında olan şirketlere güvenli bir kalkış pisti sunuyoruz'

Küresel ekonominin belirsizlikleri karşısında irili ufaklı tüm şirketlerin, geleceğin dijital yapılarına dönüşebilmek için büyük mücadele verdiğine dikkat çeken KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital Platform360 bulut hizmetleri hakkında şunları söyledi:

“Türkiye’nin Nesnelerin İnterneti yönetim platformu olan Platform360’ı bulut üzerinden tüm Türkiye’nin hizmetine sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugüne kadar dayanıklı tüketim, otomotiv, enerji, üretim, madencilik gibi sektörlerde sayısız başarı öyküsüyle üretim sektöründe önemli bir mesafe alan Platform360, şimdi bulut üzerinden paylaşımlı servisleriyle işletmelerin IoT projelerinin verimliliklerini artırmaya hazırlanıyor. Şirketlere dijital can suyu olacak Platform360 bulut hizmetlerini işletmeler artık üretim süreçlerini dijitalleştirerek izlemek, güvence altına almak ve ürün kalitesini geliştirmek için etkin şekilde kullanabiliyor. Özellikle büyük ölçekli şirketler, bu avantajlara, Platform360 üzerinden daha hızlı erişebilirken, kurumların küresel ölçekte dijital değeri ve rekabetçiliği de platformun sağladığı olanaklarla artış gösteriyor. Platform360, her ölçekten işletmelerin, mevcut üretim ortamlarını uzaktan yönetebilmek ve üretim hatlarını iyileştirebilmek için önemli bir açılım sunuyor. Küresel rekabete uyum sağlama çabası içinde olan her ölçekten büyük, orta ya da küçük her işletme üretim süreçlerini dijitalleştirmek için Platform360 Bulut’un yetkin yönetim becerileri ile şimdi daha hızlı hareket edebilecek. IoT bazlı projelerini yönetebilmek için kaynak ve altyapı arayışında olan şirketlere geleceğin dijital rekabet ortamında yükselebilmelerini sağlayan güvenli bir kalkış pisti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”