Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Son 2,5 yılın en yavaş artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı (TCMB) konut fiyat endeksine göre, Nisan'da konut fiyatları aylık 2,2 ve yıllık yüzde 48,42 ile Ekim 2021'den bu yana en yavaş artış oranını kaydetti.

25.06.2024 10:30:290
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Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Son 2,5 yılın en yavaş artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,1, Ankara için yüzde 3 ve İzmir için yüzde 1,9 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 yükseldi.

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