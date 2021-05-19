Koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü 5 il

'Vaka artış hızı kontrol altında' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Türkiye genelinde 8 -14 Mayıs’ta illere göre haftalık Kovid-19 vakası sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 184,78, Ankara’da 152,63, İzmir’de 93,86 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 8-14 Mayıs’ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.” ifadesini kullandı.

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vakası sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 184,78 Ankara’da 152,63, İzmir’de 93,86 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum’da 192,28, İstanbul’da 184,78, Ağrı’da 182,84, Rize’de 167,27 ve Bilecik’te 156,37 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta görüldü.

Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak’ta 26,96, Adana’da 28,69, Hatay’da 32,54, Osmaniye’de 35,91 ve Kahramanmaraş’ta 43,06 olarak kayıtlara geçti.