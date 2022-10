Kriz kahini Roubini’den endişelendiren nükleer savaş senaryosu

The New York Post gazetesine konuşan ünlü ekonomist, New York’un nükleer bombanın hedefi olabileceğini söyledi. Ünlü ekonomist küresel ekonomide 2022 sonunda başlayıp 2023 boyunca sürecek “uzun ve çirkin” bir resesyon beklediğini de açıkladı.

“Kriz kahini” olarak tanınan Nouriel Roubini, “Rusya’nın önümüzdeki 12 ay içinde Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanacağına dair bir senaryo var” dedi.

Bu senaryoya göre Rusların NATO’ya da saldıracağını ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya ile konvansiyonel savaşa gireceğini öne sürdü. NTV’de yer alan habere göre 64 yaşındaki ekonomi profesörü, ilk nükleer silahın New York’ta kullanılacağını, bu nedenle New York’ta yaşamaya devam edip etmemeyi ciddi bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Roubini, ”Manhattan nükleer imhadan kaçınmayı başarsa bile, 2012’de New York’u sular altında bırakan Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet olasılığı hala var. Ve bu sefer çok daha kötüsü söz konusu. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehrinin büyük bir kısmı sular altında kalacak.” dedi.

ABD Ordusu’nun şehri korumak için deniz bariyerleri inşa etmek için 52 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu vurgulayan Roubini, “Bunu kim ödeyecek? İşe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. İnşası yirmi beş yıl alacak ve Manhattan’ı kurtarsak bile Jersey Shore ve Long Island’ın tamamı sular altında kalacak ” dedi.

RESESYON UYARISI

Roubini, ekonomik tahminlerde de bulundu. Roubini ABD’de ve küresel ekonomide 2022 sonunda başlayıp 2023 boyunca sürecek “uzun ve çirkin” bir resesyon beklediğini de söyledi.

ABD’de hafif bir resesyon bekleyenleri şirketlerin ve kamu kesiminin büyük borç oranlarına bakmaya davet eden Roubini, “Faizler ve borç çevrim maliyetleri artıkça birçok zombi kurum, hane, şirket, banka ve ülke batacak. Böylece kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz” uyarısında bulundu.

2008’deki krizi doğru tahmin eden Roubini, yeni krizin 1970’lerdeki krizden daha ağır geçeceğini belirtti.