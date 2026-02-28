Küresel piyasalar jeopolitik gerilimlere ve ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'de teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi ve artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu. Nvidia'nın gelirinin ana motorunu veri merkezi bölümünden elde edilen satışların oluşturması, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının daha da artabileceğine işaret etti.

Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Teknoloji ve yapay zeka cephesinde, çip devi Nvidia beklentilerin üzerinde bilanço açıklasa da New York borsası teknoloji öncülüğünde geriledi. Söz konusu düşüşte süregelen "yüksek değerleme" hassasiyeti ve ABD'li teknoloji şirketlerinin devasa yapay zeka yatırımlarının mali kırılganlıkları artırabileceği beklentisi etkili oldu.

Bunlara ek olarak, ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında ABD'de yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki sert düşüş dikkati çekti.

- Jeopolitik gerilimler piyasalarda risk algısını yükseltiyor

Jeopolitik gelişmeler küresel risk algısı üzerinde etkili olmaya devam etti. İran ve ABD arasındaki devam eden gerilim ve nükleer müzakerelerin yanı sıra Afganistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmalar da risk algısını artırdı.

Geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ancak bazı konularda anlaşmazlığın sürdüğüne işaret eden açıklamalar yatırımcıları tedirgin etti.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

Bunlara ek olarak, Afganistan ve Pakistan arasında çatışmaya evrilen gerilim yatırımcıların odağında bulunuyor.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu ise Afganistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelendirdiği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Haftanın son gününde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, son derece iyi bir iş çıkardığı değerlendirmesinde bulundu. İran ve ABD arasında devam eden görüşmelere ilişkin konuşan Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere yapmadığını öne sürerek yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini belirtti.

Analistler, artan jeopolitik tansiyonla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yöneliminin azaldığını, güvenli liman özelliği nedeniyle tahvil piyasalarına talebin arttığını söyledi.

- New York borsası negatif seyretti

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,44, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,31 geriledi.

Jeopolitik riskler ve yatırımcıların daha az riskli getiri arayışlarının etkisiyle geçen hafta ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşüşle haftayı yüzde 3,96'dan tamamladı.

Dolar endeksi ise haftayı yüzde 0,2 azalışla 97,6 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili ise yüzde 2,5 primle 73 dolardan haftayı kapattı.

Jeopolitik riskler, dolar endeksindeki gerileme ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları pozitif bir seyir izlerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,6 değer kazancıyla 5 bin 280 dolardan kapattı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 10,9 yükselişle 93,8 dolardan işlem gördü.

ABD'de gelecek hafta pazartesi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, salı ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü PMI verileri, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek.

- Avrupa'da gözler enflasyon ve büyüme verilerinde

Avrupa borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ile büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yakından takip edilirken, Lagarde, Avro Bölgesi enflasyonunun iyi durumda olduğunu ve bankanın faiz politikasının yerinde olduğunu belirtti.

Avrupa'nın henüz tam olarak ortaya çıkmamış güçlü yönleri bulunduğunu belirten Lagarde, Avrupa'nın ileri düzey yapay zeka modelleri geliştirme konusunda öncü olmadığını ancak daha büyük ekonomik kazancın bu araçları üretmekte değil, daha geniş ekonomiye uygulamakta yatıyor olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla küresel dengeleri sarstığı bir dönemde küresel istikrar için dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

Analistler, son dönemde Avrupa'da liderlerin tarifelere karşı güçlü duruş sergilediğini aktararak, bu göz önüne alındığında tarifelerde gerginliğin tırmanma riskinin bir yıl öncesine göre daha yüksek olabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,59, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi bölge genelinde imalat sanayi PMI ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, salı Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, çarşamba bölge genelinde hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, perşembe Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, cuma Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek.

- Asya borsaları pozitif seyretti

Asya tarafında geçen hafta ABD'li teknoloji hisselerindeki düşüşlere karşın bölgedeki hisselerin dirençli kalması ve yatırımcı ilgisinin sürmesiyle pozitif bir seyir öne çıktı.

Bölgede Nvidia bilançosunun ardından artan yatırımcı ilgisiyle, Güney Kore'de Kospi endeksinde hisse ve sektör bazlı sert yükseliş dikkati çekti.

Analistler, Samsung ve SK Hynix gibi yarı iletken şirketlerinin Güney Kore piyasalarında lokomotif olduğunu belirtirken, hikayenin sadece çiplerle sınırlı kalmadığını, hükümet politikaları ve hissedar haklarını genişletmesinin ülkedeki risk iştahı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Merkez bankaları tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, verdiği röportajda faiz artırımı kararı alınırken mart ve nisan aylarındaki toplantılarda açıklanacak verilerin inceleneceği vurgusunu yaptı.

Ueda, tahminlerde büyük bir değişiklik olmamasına rağmen, şirketler ve sendikalar arasında bu yılki bahar ücret görüşmelerinin beklenenden daha güçlü sonuçlanması durumunda BoJ'un hedefinin öngörülenden daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da hükümetin BoJ para politikası kuruluna "güvercin" politikalarına yakınlığıyla bilinen iki adayı işaret etmesi, bankaya yönelik faiz artırımı beklentilerini azalttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un mart ayında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Başbakan Takaiçi Sanae'nin yeniden seçilmesi sonrası gelecek ilk politika metninde bankanın izleyeceği patikaya yönelik sinyaller aranacak.

Bölgede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 yükselişle tahminleri aştı. Ülkede Tokyo çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,50, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,56, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,98 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,82 yükseldi.

Gelecek hafta salı Japonya'da işsizlik oranı, çarşamba Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Güney Kore'de piyasalar resmi tatil nedeniyle pazartesi günü kapalı olacak.

- Yurt içinde gözler büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan kapandı. Gelecek hafta ise gözler 2025 yılı 4. çeyrek büyüme ve şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını öngördü.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler ise şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 706 milyon dolar azalışla 206 milyar 78 milyon dolara geriledi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,9210'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi büyüme, salı enflasyon, çarşamba reel efektif döviz kuru ve TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, perşembe haftalık para ve banka istatistikleri, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.