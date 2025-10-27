Küresel piyasalarda haftanın ilk günü iyimser bir hava var

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme Güney Kore'de perşembe günü yapılacak. Görüşmede iki taraf arasındaki ticari ilişkilerde ilerleme sağlanabileceğine dair öngörüler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Trump, yarın sabah Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Trump, 29 Ekim'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak. Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılacak olan ABD Başkanı, 30 Ekim Perşembe günü de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletler arası ilişkiler için önemli olduğunu belirterek, görüşmelerden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan Başkan Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasına Çin'in uyup uymadığını incelemek üzere soruşturma başlattı. ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri geçen hafta beklentilerin altında kaldı. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Fed, büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan bir değişiklik planı açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, stres testlerinin bankaların dayanıklılığını korumalarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ekimde aşağı yönlü revizyonla 53,6 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 4,7'den 4,6'ya gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,7'den 3,9'a çıktı. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Altının ons fiyatı, geçen hafta, 9 haftalık yükseliş serisine son verirken haftayı yüzde 3,23 gerileyerek 4 bin 112,56 dolardan tamamladı. Bu haftaya da düşüşle başlayan ons altın şu dakikalarda 4 bin 83 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03, dolar endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 99 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle yüzde 0,4 artışla 65,5 dolara yükseldi.

- New York borsasında rekor seviyeler görüldü

New York borasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yakından takip ediliyor. Geçen hafta ABD'li çip üreticisi Intel, gelirinin üçüncü çeyrekte arttığını bildirdi.

Geçen hafta cuma, Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Dow Jones endeksi 47.326,73 puanla, S&P 500 endeksi 6.807,11 puanla, Nasdaq endeksi 23.261,26 puanla rekor seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

- Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ECB'nin bu haftaki para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

Avrupalı şirketlerin zayıf talep ve artan gümrük vergilerine rağmen güçlü bilançolar açıklaması da bölgede risk iştahının artmasını sağlıyor. Jeopolitik ve ticari gelişmeler de Avrupa'nın gündeminde yer almaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak üzere yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı. AB üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19'uncu yaptırım paketine onay verdi.

Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"e çevirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

- Asya borsalarında Japonya ve Güney Kore rekor kırdı

Asya borsaların da söz konusu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif başlarken, Japonya ve Güney Kore borsalarında rekor seviyeler görüldü.

Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae'nin ülkenin kırılgan toparlanmasını sürdürmek için genişlemeci politikalar uygulayacağına dair beklentiler Japonya borsasının rekor kırmasını sağladı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Çin'de eylül ayına ilişkin sanayi karları yüzde 21,6 ile yaklaşık 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı da piyasaların odağında yer alırken, bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 50.491,23 puanla, Güney Kore'de Kospi endeksi 4.038,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

- BIST 100 endeksinde işlem hacmi rekoru kırıldı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azaldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 azalışla 41,9381'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 artışla 42,0030'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.