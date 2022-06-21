Küresel piyasalarda pozitif seyir havası

Küresel piyasalarda, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, artan resesyon endişeleri karşısında hükümet tarafı da olası politikaları kamuoyuyla paylaşıyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini söylerken, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini belirtti.

Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın bu haftaki konuşmalarında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

ABD hükümeti yükselen enflasyonla mücadeleye dahil olmak isterken dün, ABD hazine Bakanı Janet Yellen, akaryakıttan alınan vergilerin geçici olarak kaldırılmasına yönelik teklifin değerlendirmeyi hak ettiğini dile getirdi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden ise kararın hafta sonuna kadar çıkabileceğini belirtti.

Vergi indirimi olması halinde akaryakıt fiyatlarının galon başına yaklaşık 18 cent ucuzlayacağı tahmin edilirken, ABD'de normal benzinin galonu yaklaşık 4,98 dolardan, mazotun galonu ise ortalama 5,82 dolardan satılıyor.

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve ABD ekonomisinin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında temkinli de olsa pozitif bir seyir izlenirken, Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

New York borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli işlem kontratları yüzde 1'in üzerinde yükselişle işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında yer alırken, Lagarde, ECB yetkililerinin temmuz ve eylül toplantılarında faiz artırma niyetinde olduklarını söyledi.

Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceklerini belirtirken, tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen araca yönelik ısrarlı sorulara karşın bu konuda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

ECB Baş ekonomisti Philip Lane ise Avro Bölgesi'nde negatif faizlerin artık uygun olmadığını kaydederken, politika faizindeki artışın ekonominin bütün birimlerindeki risk primini yükselteceğini aktardı.

Avrupa borsaları bu gelişmelerle pozitif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,06, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Asya pay piyasaları dünkü karışık seyrin ardından ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceğine yönelik artan iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'nin Çin'e uygulanan tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haber akışı bölgede risk iştahını olumlu etkilese de, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında önlemlerin henüz tamamen kalkmamış olması piyasaları baskılamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden'ın yakın zamanda Çinli meslektaşını araması beklenirken, görüşme sonrası ABD'nin Çin mallarına uygulanan bazı tarifeleri kaldıracağı ya da azaltacağı tahmin ediliyor.

Dolar/yen paritesi 135,1'le son 24 yılın zirvesinde işlem görmeye devam ederken, ihracatçı Japon şirketlerin kurun seviyesinden yakaladıkları avantajla daha rekabetçi olacakları beklentisi, Japon pay piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 2.539,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay bir seyirle 17,3337'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.520 ve 2.500 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı ödemeler dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı ikinci el konut satışları.