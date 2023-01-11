Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor: 11 Ocak veri gündemi...

ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı devam ediyor.

ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

İsveç Merkez Bankası'nın düzenlediği bir sempozyumda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed politikalarına ilişkin ipucu vermedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şubat toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 79'a çıkarken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali ise yüzde 21'e geriledi.

Mart'taki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, senenin geri kalanında Fed'in faiz artışını durduracağı tahmin ediliyor.

Analistler, açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde yavaşlaması durumunda, 2022'de üst üste 7 kez faiz artıran bankanın martta şahin adımlarına ara verebileceği beklentisinin güçlenebileceğini belirterek, iş gücü piyasasından gelen yavaşlama sinyallerinin de bu durumu desteklediğini dile getirdi.

Emtia tarafında da hareketlilik devam ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu beklentiler bakırın libresini 4 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Petrol fiyatları ise tahminleri aşan stok verileri ile sınırlı da olsa geriledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,70, Nasdaq endeksi yüzde 1,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede enflasyona ilişkin olumlu haber akışı da devam ediyor.

Buna göre, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), enerji veya ham madde gibi maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmak isteyen Alman şirketlerin sayısının son zamanlarda azaldığını duyurdu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alıcılı başladı.

Asya tarafında ise Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları risk algısının başlıca sebebi olmaya devam ederken, ülkede salgının yayılma hızı yakından takip ediliyor.

Artan vaka sayılarına karşın tedbirlerin kaldırılması ile ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ise pay piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.

Yatay seyirle 18,7751'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7970'ten işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan mobil uygulama Piapiri’den alınan bilgilere göre, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde piyasalarda oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, Ekim 2022'de 359 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 38 milyar 176 milyon dolar olmuştu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5.050 ve 5.100 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ödemeler dengesi.