Kurlar yükseliyor: Dolar 7.83 TL'yi, Euro 9.11 TL'yi aştı

Dolar Türkiye'ye göre gece saatlerine denk gelen illikit piyasada 7.8'e kadar yükselmişti. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki faiz kararı öncesi 7.7 ile tarihi zirvede olan dolar/TL bu sabah 7.73 TL seviyelerinden güne başlamıştı.

Ancak faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı. Dolar gün yarısına gelmeden 7.83 TL ile tarihi seviyesine ulaştı. Euro ise, 9.0667 TL seviyesiyle yeniden 9 TL'nin üzerine çıktı. Şu dakikalarda 9.11 TL'den işlem görüyor.

Sterlin ise çift haneli rakamlara yaklaştı. Yeni haftaya 9.7852 TL ile başlayan sterlin kurlardaki yükselişin etkisiyle 10,57 TL'ye kadar yükseldi.