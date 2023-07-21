Kurulan-kapanan şirketlerde çift yönlü düşüş

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 9 bin 429'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 7 düşerek 1867'ye geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa kıyasla yüzde 6,1 azalarak 10 bin 40'tan 9 bin 429'a düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7 gerileyerek 1867 oldu. Mayısta 2 bin 7 şirket kapanmıştı. Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 29,3 azalış gösterdi.

9 bin 656 şirket ve kooperatif kuruldu

Haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1, kooperatif sayısı yüzde 23,3 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 1,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,8 geriledi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 ve gerçek kişi ticari işletme yüzde 48,8 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29,3, kooperatif sayısında yüzde 38,3 gerileme olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,5 artış gerçekleşti.

Bayburt'ta şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 656 şirket ve kooperatiflerin yüzde 87'sini limitet şirketler, yüzde 10,6'sını anonim şirketler, yüzde 2,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9'u İstanbul, yüzde 10,5'i Ankara, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Haziranda Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 178'i ticaret, 1444'ü imalat ve 1323'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 368'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 477'si inşaat, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 634'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223'ünün inşaat, 250'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1107'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 392'sinin inşaat, 278'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti. Haziranda 227 kooperatif kurulurken, bunların 170'i konut yapı, 35'i işletme kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 51'i İran, 43'ü Rusya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 103'ü anonim, 847'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 902'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 308'i gayrimenkul acenteleri, 297'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyeti sektöründe çalışıyor. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.