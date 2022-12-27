Kurumsal sosyal sorumlulukta önemli değişim

2005 yılında kurulan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında etkin rol almalarını sağlayarak, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi hedefine destek olmak misyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, önemli bir kurumsal dönüşüme imza attı. Derneğin yeni adı “Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği” olurken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Nuran Aksu üstlendi.

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu bu dönüşümü şöyle anlattı;

“Yeni bir dünya, yeni bir yolculuk” için Sürdürülebilir Kalkınmaya önem veriyor, kurumsal dönüşümümüzü sürdürüyoruz. 2005 yılında kurulan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında etkin rol almalarını sağlayarak, Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleşmesi hedefine destek olmak misyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği olarak, kurumsal bir dönüşüme imza atmış bulunuyoruz. 17 yıldır faaliyetlerini başarı ile yürüten ve alanında Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan derneğimizin adını değiştirme ihtiyacı, dünyada gerçekleşen değişime uygun hareket etme sorumluluğumuzun bir yansıması niteliğindei. Sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesi ve iklim krizinin beraberinde getirdiği toplumsal farkındalık artışı biz sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kimliğini gözden geçirmesi ihtiyacını doğurdu.

Tüm bu dinamikler ve dünyamızın içinde bulunduğu durumun ortaya koyduğu dönüşüm ihtiyacı nedeniyle, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği şeklindeki dernek adımızdan “Sosyal” ifadesini çıkartarak, “Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği” kurumsal marka adını kullanma kararı aldık. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca sosyal konuları değil, dünyamızı daha yaşanılabilir hale getirmek için sayısız sorumluluk alanını da kapsıyor. Dernek adımızı oluşturan iki temel kelimeyi ele almak gerekirse; “Kurumsal” bir kurumda olması gereken niteliklere sahip tüm yapıları, “Sorumluluk” ise Sürdürülebilirlik, Etik, Uyum, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve daha birçok alanda Sorumlu Kuruluş olmayı ifade etmekte. Derneğimizin yeni adı ile birlikte, Kurumsal logomuzu da yenilemiş olduk. Ülkemizin önemli illüstratörlerden Bülent Fidan imzasını taşıyan logomuz, renklerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından alırken, kozalak figürü ile altın oran ve denge, Kurumsal Kimliğimizin önemli bir unsuru haline geldi.

Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz bu önemli kurumsal kimlik değişikliğinin enerjisi ve kilit paydaşlarımızın desteği ile “Dönüşümün Şifrelerini” konuşmak üzere gerçekleştireceğimiz 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi için hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz. 14.Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde ekosistemimizin en değerli aktörleri olan sivil toplum kuruluşlarını, “sorumlu” şirketleri, akademisyenleri, ekonominin inovatif gücü start-up’ları bir araya getiriyoruz. Zirvede ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına değer katan başarılı kuruluşları ödüllendireceğiz. Hep birlikte 2 Şubat 2023’te Zorlu PSM’de, 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…