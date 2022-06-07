Kuzey Yıldızı Ödülleri sahiplerini buldu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin aile şirketlerinde sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla geliştirdiği Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’nda Norm Holding ödüle layık görüldü.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla 5. kez hayata geçirdiği Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı 2022’nin ödülleri 1 Haziran 2022’de Tekfen Tower’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kuzey Yıldızı Ödülü Norm Holding’in olurken “kurumsal yönetim, toplum, çalışanlar ve çevre” başlıklarında ödül kazanan şirketler de belirlendi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, programa katılan tüm şirketleri kutlayarak “Biz TAİDER olarak dünyanın en büyük şirketi olmanın değil, dünyaya en faydalı şirket olmanın önemine inanıyoruz. Bu inancın gereğini yerine getirmek için sürdürülebilir işletme yaklaşımlarını benimsiyoruz. Programa katılan her şirketin ödülü hak ettiğini düşünüyoruz. Kendi işletmesi için olduğu kadar tüm dünya için güzel işler yapma niyetlerini ortaya koydukları için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Yönetim Kurulu Temsilcisi Berna Kırcı Aşıroğlu “Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarında bir yol haritası olmasını amaçladığımız bu programa gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Şu ana kadar 28 firma Kuzey Yıldızı Programı’ndan yararlandı. Bu yıl da dokuz başvuru aldık. Ödüllerin yanı sıra programa katılan önde gelen aile şirketlerinin sürdürülebilirlik farkındalığı kazanması için yıl boyunca seminerler, araştırmalar, eğitimler ve söyleşiler düzenliyoruz” dedi.

Şirketler beş kategoride ödüllendirildi

Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmaları amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 2017’den bu yana uyguladığı programa başvuran aile şirketleri “kurumsal yönetim, çalışanlar, çevre ve toplum” başlıklarında değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından en yüksek puana ulaşan Norm Holding, büyük ödüle layık görüldü. Yeşilova Holding, “Kurumsal Yönetim”in yanı sıra “Çalışanlar” başlıklı kategorilerde, Ast Otomotiv “Toplum” kategorisinde ve Elyaf Tekstil “Çevre” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Dünyaya en faydalı şirket olmanın önemi

Ödül töreninde konuşan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Tekin Urhan, şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik sadece ekonomik bir kavram değil. Sosyal ve çevresel yönünü asla göz ardı edemeyiz. Çünkü bu şekilde üretmeye, çevreyi kirletmeye devam ettiğimiz takdirde üzerinde yaşayabileceğimiz bir dünya kalmayacak. Biz TAİDER olarak dünyanın en büyük şirketi olmanın değil, dünyaya en faydalı şirket olmanın önemine inanıyoruz. Bu inancın gereğini yerine getirmek için sürdürülebilir işletme yaklaşımlarını benimsiyoruz. Yalnızca kendi neslimizi ve işimizi değil, sonraki nesillerin yaşamları ve geçim kaynaklarını da koruma altına almayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuzun bilinciyle ortaya koyduğumuz TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’nı 2017’de uygulamaya başladığımızda söylemlerimizi çok cesur bulanlar oldu. Ancak biz, aile şirketlerinin sonraki nesilllere devredilmesini, bu sırada çevreye, topluma ve dünyaya faydalı bir üretim biçimini benimsemesini sağlayacak süreçte onlara yol arkadaşı olmaktan mutluyuz. Programa katılan her şirketin ödülü hak ettiğini düşünüyoruz. Kendi işletmesi için olduğu kadar tüm dünya için güzel işler yapma niyetlerini ortaya koydukları için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.”

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Yönetim Kurulu Temsilcisi Berna Kırcı Aşıroğlu da “Programın aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarında bir yol haritası olmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle önceki yıllardan farklı olarak S360 destekleriyle B Corp standartları ile hizalanan programa ek olarak strateji, inovasyon, iş modelleri alanlarında şirketleri geliştirecek içerikler eklendi. Ece Elbirlik, Gülfem Perçin, Dr.İzel Levi Coşkun, Osman Aytaman, Yaman Alkan ve Simge Aydın’dan oluşan TAİDER Kuzey Yıldızı Çalışma Grubu arkadaşlarıma süreçteki değerli ve özverili gönüllü katkıları için teşekkür ediyorum. Programa katılan tüm aile şirketlerimize sürdürülebilirlik yolculuklarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Oldukça yoğun ilgi gören Kuzey Yıldızı ödül töreni programında “Kurumlarda Sürdürülebilirlik” ve “Kuzey Yıldızı Yolcuları” başlıklı paneller yer aldı.