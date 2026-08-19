Turkcell Avrupa'nın önde gelen 6 AR-GE projesinde yer alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yer aldığı projelerle 6G teknolojileri, yapay zeka, kritik dijital altyapıların dayanıklılığı, acil durum iletişimi ve sürdürülebilir teknolojiler gibi stratejik alanlara odaklanıyor.

Bu kapsamda şirket, 6G teknolojilerine odaklanan "3D-NET, MAGIC-6G" ve "FUTURE-6G", kritik dijital altyapıları güçlendirmeyi hedefleyen "SAFARI" ve "UNIFIER" ve sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen "RESURRECTION" projelerine katkı sunmanın yanı sıra koordinatörlük, teknik liderlik ve kullanım senaryosu sahipliği gibi kritik roller de üstlenecek.

Turkcell projelerde, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinden gerçek saha koşullarında doğrulanmasına ve uluslararası standartlara taşınmasına kadar farklı aşamalarda aktif yer alacak.

Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen MAGIC-6G projesi, 6G ile şebekelerin daha akıllı, otonom ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak yeni nesil teknolojilerin yapay zekayla geliştirilmesini hedefliyor.

Projede, Türkiye, Almanya, İsveç, Yunanistan, İngiltere, İspanya ve Finlandiya'dan toplam 9 paydaş yer alacak. Turkcell, telekom operatörlerine özel olarak uyarlanmış büyük dil modeli (LLM) tabanlı bir servis geliştirerek projeye katkı sunacak.

Şebeke ve servis yönetimi süreçlerinin daha otonom ve dinamik hale getirilmesi hedeflenen proje kapsamında Turkcell, bu yaklaşımı destekleyen yeni nesil algoritmaların geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

EUREKA çatısı altındaki CELTIC-Next kümesi kapsamında onay alan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 3D-NET projesi ise 6G için "her yerde bağlantı" hedefine odaklanacak.

Karasal ve karasal olmayan ağların entegre çalışmasını hedefleyen proje, kapsamanın sınırlı olduğu bölgelerde bağlantı sağlanmasını ve kriz anlarında haberleşme sürekliliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Turkcell, projeye üç boyutlu ağ yapılarının geliştirilmesine yönelik katkı sunarak geliştirilecek çözümlerin uluslararası standartlara taşınmasında aktif rol oynayacak.

- FUTURE-6G projesiyle yapay zeka odaklı teknolojiler geliştirilecek





Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Industrial Doctoral Networks kapsamında Türkiye'den kabul alan ilk proje olma özelliğini taşıyan FUTURE-6G projesinde ise yapay zeka odaklı yeni nesil teknolojiler geliştirilecek. Ayrıca bu teknolojileri hayata geçirecek uzman araştırmacılar yetiştirilecek.

Projeyle Avrupa'nın önde gelen telekom operatörleri, teknoloji sağlayıcıları ve araştırma kurumlarının işbirliğiyle akademi ile sanayi arasında doğrudan bir köprü kurulmasına odaklanılacak.

Turkcell, otonom şebeke yönetimi, yapay zeka destekli karar mekanizmaları ve güvenilir yapay zeka sistemleri alanlarında geliştirilecek çözümlere katkı sağlayacak. Çalışma aynı zamanda, uluslararası deneyime sahip araştırmacıların uzun vadede Türkiye'ye kazandırılmasının da yolunu açacak.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen SAFARI projesi de telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi kritik altyapıların kriz anlarında birlikte ve kesintisiz çalışabilmesini sağlayacak yeni nesil dayanıklı altyapı çözümlerine odaklanacak.

Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının yanı sıra farklı sistemlerde bulunan verilerin birlikte kullanılmasını sağlayacak yapıların geliştirileceği projede, merkezi sistemlere bağımlılığın azaltılması ve kriz anlarında operasyonel sürekliliğin korunması hedefleniyor.

Turkcell, özellikle 112 acil çağrı hizmetlerinin sürekliliğini destekleyen, ağ kesintilerine dayanıklı ve otonom çalışan iletişim çözümlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Turkcell'in uluslararası koordinatörlüğünde yürütülecek UNIFIER projesi de hibrit iletişim altyapısı sayesinde altyapının zarar gördüğü olağanüstü durumlarda dahi iletişimin sürmesini sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında farklı kurum ve ülkelerden ekiplerin, dil ve teknoloji engelleri olmadan birlikte çalışabildiği entegre bir iletişim altyapısı oluşturulacak ve geliştirilecek çözümler Türkiye ve Avrupa'da gerçek saha koşullarında test edilecek.

- Turkcell'den modemlerin yeniden kullanımına yapay zekalı çözüm

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteğe hak kazanan RESURRECTION projesi de sürdürülebilir ve döngüsel üretim teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında yapay zeka, robotik sistemler ve dijital teknolojiler kullanılarak, ürünlerin durum analizi, otomatik söküm, yeniden kullanım süreçlerinin yönetimi ve uçtan uca izlenebilirlik çözümleri geliştirilecek.

Turkcell, modemlerin yeniden üretim ve kullanım süreçlerini daha verimli hale getirme konusunda projeye katkı sunacak ve bu çözümlerin farklı sektörlere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Projede telekomünikasyon kullanım senaryosunun sahibi olan Turkcell, modemlerin yeniden üretimi ve kullanımı için yenilikçi çözümler geliştirecek.

Cihazların durumu yapay zekayla analiz edilerek en uygun kullanım senaryosu belirlenecek, robotik sistemlerden yararlanılarak cihazların söküm, onarım ve yeniden kullanıma hazırlık süreçlerinin otomatikleştirilmesi hedeflenecek. Böylece süreçlerin daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir olması amaçlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, önceliklerinin müşterilere en iyi hizmeti sunmak ve teknoloji ekosistemini desteklemek olduğunu belirtti.

Güngör, 6G'den yapay zekaya, kritik altyapıların dayanıklılığından sürdürülebilir teknolojilere uzanan projelerin Turkcell'in AR-GE yaklaşımının çeşitliliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa'nın önde gelen araştırma programlarında yürütülen 6 uluslararası projede koordinatörlük ve teknik liderlik gibi kritik rollerle de yer almalarının uluslararası AR-GE güçlerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Güngör, "Bu çalışmalarla geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendirirken, geliştirdiğimiz teknolojileri uluslararası standartlara taşıyarak ülkemizin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.