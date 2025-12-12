Mango, vefatının 1. yılında kurucusunu andı

120'den fazla pazarda faaliyet gösteren Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yıl dönümünde andı. Şirketin açıklamasına göre dünya genelindeki mağaza ve ofislerde çeşitli anma etkinlikleri düzenledi.

Andiç, Mango’yu bugün 120’den fazla pazarda ve yaklaşık 3.000 satış noktasında faaliyet gösteren küresel bir markaya dönüştürmüştü.

İsak Andiç için hazırlanan anma videosu ve CEO Toni Ruiz’in anma yazısı Mango’nun kurumsal Linkedln profilinin yanı sıra kurumsal web sitesi üzerinden de paylaşıldı. Ayrıca Mango’nun dijital satış kanallarına da siyah banner eklendi.

Mango mağazaları Andiç’in vefatının birinci yıl dönümünde vitrinlerini ve mağaza içi alanlarını yeniden düzenledi. Portreleri, İstanbul İstiklal Caddesi, Barselona’daki Paseo de Gracia ve Madrid’deki Serrano gibi sembolik mağazaların yanı sıra; Londra Oxford Street, New York Fifth Avenue, Milano Galleria Vittorio Emanuele ve Paris Boulevard Haussmann gibi ikonik yerlere konuldu.