"Cari açık sürdürülebilir seviyelerde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ekimde cari dengenin 0,5 milyar dolar fazla verdiğini aktaran Şimşek, "Yıllık cari açık 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, altın hariç cari açığın program döneminde belirgin şekilde iyileştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken, elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."





