Bir günde net servetinden 25 milyar dolar kaybetti

Oracle hisselerinin sert düşüşü sonrasında Larry Ellison'ın net serveti 25 milyar dolar azaldı. Ellison, Eylül ayında kısa bir süreliğine dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçirmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki tahminlere göre, yazılım devi Oracle'ın hisseleri yüzde 11'den fazla düştükten sonra şirketin kurucu ortağının serveti Perşembe günü milyarlarca dolar azaldı.

Endekse göre, bu darbe Ellison'ın net servetini 258 milyar dolara düşürerek 2025 yılının en büyük tek günlük servet düşüşlerinden birini kaydetti.

Bu yılın başlarında Ellison, Oracle hisselerinin bulut bilişim işine ilişkin güçlü tahminler sayesinde yüzde 43'e varan oranda yükselmesiyle Eylül ayında Musk'ı geride bırakarak kısa süreliğine dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçirmişti.

Wall Street'in beklentilerini karşılayamadı

Oracle, Çarşamba günü açıklanan son gelir sonuçlarında Wall Street'in gelir beklentilerini karşılayamadı. Şirketin yapay zeka altyapısına yaptığı aşırı harcamalar yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlanmasıyla Ekim ayında başlayan düşüş, hisselerin piyasa kapanışından sonraki işlemlerde %11'den fazla değer kaybetmesine neden oldu.

Business Insider'da yer alan habere göre; beklentilerin altında kalmasına rağmen, çeyrekte gelirler bir önceki yıla göre %14 arttı. Ancak bu, genişlemenin ölçeği ve maliyetiyle ilgili endişeleri gidermeye yetmedi. Perşembe günkü sert düşüşe rağmen, Bloomberg Milyarderler Endeksi, Ellison'ın net servetinin Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere çoğu teknoloji devinin servetinin önünde olduğunu gösteriyor.