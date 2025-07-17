Mars'tan gelmişti rekor fiyata satıldı

Dünyaya Mars’tan geldiği doğrulanan en büyük gök taşı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı. 25 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 adlı gök taşı, Sotheby’s Müzayede Evi’nde 5,3 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük Mars meteoru, New York'ta düzenlenen açık artırmada 4,3 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayedede yapılan son teklif 4,3 milyon dolar olurken, komisyon ve diğer ek ücretlerle birlikte satış tutarı 5,3 milyon dolara ulaştı. Yetkililer, gök taşının Mars kökenli olduğunun özel laboratuvar testleriyle kanıtlandığını, kimyasal bileşiminin 1976 yılında Mars’a inen Viking uzay sondasının topladığı örneklerle birebir örtüştüğünü ifade etti.

“MARS'TAN GELEN EN BÜYÜK METEORİT"

Sotheby’s Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu parça, Mars’tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla," ifadelerini kullandı.

NWA 16788’un 2023 yılında Nijer’in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından keşfedildiği bildirildi. Uzmanlara göre, dev bir asteroidin Mars yüzeyine çarpması sonucu kopan kaya parçası yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ederek Dünya'ya ulaştı.

Camlaşmış Yüzey, Yolculuğun İzlerini Taşıyor



Bilim insanları, gök taşının yüksek sıcaklık ve basınca maruz kaldığı bu uzun yolculuk sırasında bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü belirtiyor. Dünya atmosferine giriş sırasında oluşan camımsı dış kabuğun ise bu etkileyici uzay yolculuğunun izlerini taşıdığı vurgulanıyor.