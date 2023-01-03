Memur ve emeklilerin 2023'te alacağı zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Aralık ayı enflasyon verisine göre emekliler 15,4 oranında zam alırken, memurlar da 16,4 oranında zam alacak.

Memur maaşları ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz - Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarında ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak. Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak.

Refah payı beklentisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık artış sonrası emeklilerde de bir refah payı beklentisi söz konusu. Ancak bu refah payının olup olmayacağı, olursa ne kadar olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.