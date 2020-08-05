Merkez Bankası 'çekirdek enflasyon'a dikkat çekti

TÜİK'in dün açıkladığı temmuz enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Merkez Bankası, çekirdek enflasyon eğiliminin yükseldiğine dikkat çekti.

5.08.2020 12:24:000
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Merkez Bankası 'çekirdek enflasyon'a dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 0,58 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,86 puan gerileyerek yüzde 11,76'ya gerilediğini anımsatırken, yıllık çekirdek enflasyonun azaldığını, ancak eğilimlerinin yükseldiğini vurguladı. 

TCMB, enerji fiyatlarının uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürdüğünü, gıda yıllık enflasyonunun sınırlı bir düşüş gösterdiğini belirtti.

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle gerilediğini kaydeden Merkez Bankası, hizmet enflasyonunun ise yatay seyrettiğini işaret ederek, "Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

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