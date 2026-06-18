Merkez Bankası rezervleri 152,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar oldu.

18.06.2026 16:09:480
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 152,1 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya’dan Afrika’nın iklim gündemi için ortak adım

Sıfır Atık Vakfı ve Etiyopya’dan Afrika’nın iklim gündemi için ortak adım

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75'te sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75'te sabit tuttu

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Yorum Yaz