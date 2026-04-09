Merkez Bankası rezervleri 161,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

9.04.2026 16:16:350
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Altın ve mevduat faizi, son bir yılda reel getiride pozitif ayrıştı

Altın ve mevduat faizi, son bir yılda reel getiride pozitif ayrıştı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (9 Nisan 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (9 Nisan 2026)

