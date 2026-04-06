AAGYO halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun (#AAGYO) merakla beklenen halka arz sonuçları resmi olarak açıklandı. Toplamda 917.413 yatırımcının talebinin karşılandığı halka arzda, katılımcıların büyük çoğunluğunu 917.000 kişi ile yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Halka arz fiyatı 21,10 TL olarak belirlendi.

Halka arzın öne çıkan detayları ise şu şekilde:

Bireysel Dağıtım: Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde hesap başına en fazla 145 lot (yaklaşık 3.060 TL) pay dağıtımı yapıldı. Geniş Katılım: Yatırımcı sayısının yüksekliği, halka arzın tabana yayılan güçlü bir ilgi gördüğünü ortaya koydu. Kurumsal Dağılım: Payların %5’inden fazlasını alan tek bir gerçek veya tüzel kişi bulunmadığı, mülkiyetin dengeli dağıtıldığı bildirildi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu çalışanlarından da tahsisatın 1,6 katı oranında talep geldi.

Halka arz edilen 176 milyon adet payın dağılımı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemlerini içerdi:

Şirketin sermayesinin 595,3 milyon TL'den 701 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında 105,6 milyon adet yeni pay ihraç edildi.

Mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi.

Bireysel yatırımcı tarafında talebi karşılanan başvuru sayısı 935 bin 497 olarak gerçekleşti. Dağıtılan toplam nominal tutarın yüzde 63'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dı��ı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 2'si ise grup çalışanlarına tahsis edildi.

“Yatırımcı ilgisi, güvenin en güçlü göstergesi”





Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, yatırımcı ilgisinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:



“Talep toplama sürecinde yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen GYO halka arzları arasında en büyük halka arz olduk. Bölgesel savaşlara ve devam eden yüksek faiz ortamına rağmen, yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına çok değerli bir başarı. Öte yandan bu ilgi, yalnızca markamıza değil; gelir üretme kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir finansal yapı sunan portföyümüze duyulan güvenin de açık bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza yalnızca bir büyüme hikâyesi değil; mevcut güçlü portföyümüzle düzenli gelir ve temettü sağlayan, aynı zamanda yeni yatırımlarla değerini artıran dengeli ve örnek bir GYO modeli sunmayı amaçlıyoruz. 45 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle Ağaoğlu, güçlü bir marka olmanın ötesinde; portföyünü İstanbul’un merkezi lokasyonlarında konumlanan, tamamlanmış ve satışa hazır gayrimenkuller ile düzenli gelir üreten yatırım amaçlı varlıklardan oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü geliştirerek gelir üretimi yüksek yatırımlara öncelik vermeyi planlıyoruz. Son olarak, gerçekleştirdiğimiz halka arzın başta ülkemiz ve sermaye piyasalarımız olmak üzere, şirketimiz ve tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir yatırımlar için çalışmaya devam edeceğiz.”



Şirket Borsa İstanbul’da İşlem Görmeye Hazırlanıyor



Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Ağaoğlu GYO’nun paylarının, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar, 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulmuştu.



